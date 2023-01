Se acerca venta del iPhone 14 en Colombia: Este es el pre-registro

La preventa del iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro y 14 Pro Max al parecer, está cerca. De acuerdo con lo indicado por el portal web de iShop y las tiendas virtuales de los distribuidores autorizados, el lanzamiento del dispositivo se daría en la próxima semana, pues se conoció que la venta directa será el próximo 10 de febrero.

Incluso, estos portales abrieron la opción de que los interesados ingresen sus datos como nombre, correo y teléfono, para registrarse y así poder estar al tanto sobre el lanzamiento.

Al momento de registrarse y completar todos los espacios requeridos, el portal le enviará un mensaje de confirmación. "Gracias por inscribirte, serás de los primeros en tener al más pro", se lee.

Asimismo, algunos operadores se han unido a esta preventa y han incluido esta opción de registro.



Claro, Movistar y Wom ya cuentan con la herramienta de preregistro habilitada. Por su parte, Tigo, aunque aseguró unirse a Apple en esta campaña, no se ha habilitado el link en su sitio web.



Aunque no se ha confirmado el precio que los dispositivos tendrán en Colombia, se sabe que en Estados Unidos el valor en el mercado está entre 799 dólares (para los de 6,1 pulgadas) y 899 dólares (para los de 6,7 pulgadas), es decir, unos $3'677.000, para el iPhone 14, y $4'137.000 para el iPhone 14 Plus.