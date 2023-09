Si va a comprar un celular usado tenga en cuenta estas recomendaciones

Mucho se dice de los celulares de "segunda mano", pero nadie se ha parado a pensar por un momento ¿qué tan cierto es todo lo que se dice en la calle al respecto? Expertos de Clevercol, e-commerce especializado en equipos tecnológicos, entregan una lista de los Mitos y Verdades sobre el tema.

"No compre celular usado, porque son robados"

Esto es un mito a medias. Hay compañías muy serias que venden equipos legales, que se conoce su procedencia y que son previamente validados en listas negras mundiales y locales. El mercado de celulares de segunda mano va en auge. En el año 2022 aumentó el mercado de los celulares usados en un 5% comparado con el 2021 que reportó un crecimiento del 14%.

Para 2025 se espera que el mercado de segunda mano crezca 11 veces más rápido que el generalista. Es importante que las personas sepan que existe un mercado ilegal de telefonía, es por eso que se recomienda ir a almacenes y/o comercios electrónicos legítimos y establecidos y no compararlos en un lugar x que no brinda ninguna garantía ni seguridad; menos aún comprarlo a desconocidos en la calle.

¨Los celulares de segunda mano no tienen garantía¨

R/Mito. Los celulares de segunda mano, dependiendo de dónde los compren, SÍ tienen garantía. Esta es muy parecida a la de los equipos nuevos. En el caso de Clevercel, los clientes cuentan con 12 meses de garantía.

¨Si compra un celular de segunda mano, la SIM no la va a poder registrar con ningún operador¨

R/ Mito. Los celulares de segunda mano comprados legalmente, en compañías confiables, no tienen ningún inconveniente a la hora de llevarlos a cualquier operador de telefonía móvil en el país. Los celulares que no se pueden poner en funcionamiento son lo que han sido reportados como robados, de allí la importancia de donde se adquieran los equipos.

¨Todos los equipos de segunda mano son reacondicionados¨

R/Mito. Es por esto importante que las personas sepan que un celular en “reuso” no necesariamente es reacondicionado. La diferencia más significativa que existe entre un teléfono reacondicionado y uno que no lo es, radica en que el primero es reparado mientras que el segundo no ya que no lo necesita pues también ha sido revisado para garantizar su óptima funcionalidad. Es por eso que se recomienda siempre comprar el sitios confiables que ofrezcan garantía por funcionamiento.

¨Si compro un celular de segunda mano, estoy apoyando el medio ambiente

R/ Verdad. No se puede olvidar que el 10% del desperdicio electrónico mundial lo genera el proceso de fabricación de smartphones.. Por lo tanto, para las personas que se preocupan por el medio ambiente, esta es una buena alternativa que cada vez coge más fuerza. Un solo aparato tecnológico puede tardar hasta 4.000 años en descomponerse, por esto la creciente inclinación de alguna compañía por ofrecer esta alternativa.

El “reuso” de los celulares tiene un impacto ambiental significativo, si se tiene en cuenta que las telecomunicaciones son responsables del 1,6% de las emisiones globales de carbono a la atmósfera, según BCG. Pero, todo el sector TIC, podría eliminar el 15% del total de sus emisiones hacia 2030 gracias a la economía circular.

