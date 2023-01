Siguen en aumento los efectos negativos de las redes sociales en los jóvenes: Expertos

En Estados Unidos, las escuelas públicas de Washington D.C. presentaron una demanda contra Meta, Snapchat, YouTube y TikTok acusándolas de “daños” a la salud mental de los jóvenes, y aquí en Colombia, según datos conocidos por RCN Radio, casi la mitad de los niños tienen indicios de un problema de salud mental.

“Estamos hablando del 44.7% de los niños, lo que hace que se tenga que hacer una valoración por parte de un profesional entrenado y con apoyo en su hogar y entorno educativo”, indicó el Ministerio de Salud de Colombia.

Por otro lado, Samir Estefan, cofundador de Techcetera indicó que son tres los grandes efectos negativos que están teniendo las redes sociales sobre la salud mental de los jóvenes.

“El primero tiene que ver con el hecho de ver en redes sociales personas que parecieran tener vidas perfectas, y eso ha generado en muchos de los jóvenes una especie de inestabilidad mental al sentir que sus vidas no son como las demás personas, no son como las de todos aquellos que ven en redes sociales”, indicó.

“Y claramente eso ocurre porque la gente en redes sociales solo comparte pequeños momentos de sus vidas y no sus vidas completas, pero los jóvenes no parecieran entender eso y parecieran ver en realidad que sus vidas no son como las de las demás personas”, mencionó el experto.

“El segundo tiene que ver con el tema del físico y es que algunos de estos filtros que se han vuelto populares han llevado a que muchas, sobre todo niñas jóvenes entre los 12 y 16 años, sientan que su físico no es el adecuado y busquen verse en la vida real cómo se ven en las redes sociales”, agregó.

“El tercero está muy asociado al tema de los likes y al tema del engagement que pueden obtener cada uno de ellos en redes sociales y tiene que ver con ese sentimiento de ser populares”, añadió el experto.

A su turno Felipe Lizcano, experto tecnológico indicó que “las redes sociales no necesariamente son malas, usadas con moderación y con la guía de un adulto responsable podrían ser buenas, pero no se debe dar rienda suelta a que un niño o un adolescente las use sin control, porque puede generar adicción y algunos otros conflictos de ansiedad y depresión”.

Finalmente, Samir menciona que, “el impacto de las redes sociales apenas lo estamos empezando a ver, vamos a terminar de ver impactos físicos, no solo mentales y estamos viendo un aumento en la miopía en el centro de la población por la cercanía del dispositivo móvil a los ojos, pero en temas de salud mental estamos viendo impactos bien complejos”.