SpaceX prepara segundo intento de lanzamiento de su primer cohete tripulado

SpaceX avanza este sábado de acuerdo con lo previsto para el lanzamiento de su histórico primer vuelo espacial tripulado con dos astronautas de la NASA a la Estación Espacial Internacional, aunque continúa la incertidumbre sobre el clima, según informaron la compañía de Elon Musk y la NASA.

"Estamos avanzando con el lanzamiento hoy. Los desafíos climáticos continúan con un 50 % de posibilidades de cancelación", tuiteó el administrador de la NASA Jim Bridenstine.

