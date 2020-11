La compañía privada SpaceX envío domingo su primera misión operativa tripulada a la Estación Espacial Internacional (EEI), tras despegar con éxito y a la hora señalada desde Cabo Cañaveral (Florida) un cohete reutilizable Falcon 9 con la cápsula Dragon en la cúspide.

Sobre las 7.40 de la noche, hora local, la cápsula, llamada Resilience, se hallaba finalmente en órbita rumbo a la EEI con cuatro astronautas en su interior, los estadounidenses Shannon Walker, Michael Hopkins y Victor Glover, y el japonés Soichi Noguchi, y tras separarse del cohete Falcón 9, una parte del cual descendió con éxito en una plataforma en el Atlántico.

Resilience rises. 🚀 The Crew-1 mission has lifted off on a Falcon 9 rocket from @NASAKennedy at 7:27pm ET and is en route to the @Space_Station . #LaunchAmerica pic.twitter.com/5Q3uXSLvqt

La firma de Elon Musk pretende usar esa parte del cohete para la siguiente misión en asociación con la NASA hacia la EEI, que está previsto que se realice en marzo del próximo año.

La que es la primera de por lo menos seis misiones que SpaceX realizará a la EEI en razón de un contrato de 2.600 millones de dólares firmado con la NASA en 2014, logró finalmente despegar de acuerdo al programa previsto, sin contratiempos y tras una serie de aplazamientos de la fecha prevista.

El Falcon 9 debía haber despegado sobre las 8 de la noche, hora local, del sábado, pero tanto SpaceX como la NASA decidieron aplazar el despegue hasta hoy a causa del mal tiempo producido por el fenómeno tropical Eta, que cruzó el norte de Florida y dejó inundaciones en este estado pro las fuertes lluvias.

Según señalaron los directivos de la misión, las condiciones meteorológicas no ofrecían garantías para que la plataforma que debía recibir en el Atlántico al cohete Falcon 9 pudiera llegar a su posición.

Servicio de Taxi Spacex

La cápsula Dragon es la primera nave espacial de propiedad y operación privada que es certificada por la NASA para vuelos espaciales tripulados, después del éxito de la misión de prueba Demo-2 que con dos astronautas a bordo despegó en mayo pasado hacia la EEI y volvió a la Tierra sin incidentes el 2 de agosto.

El inicio de estas misiones tripuladas supone para la NASA la posibilidad de poder embarcarse en misiones regulares a la EEI, e incluso para sus programas a la Luna y Marte, en asociación con empresas privadas encargadas de construir y diseñar naves espaciales y cohetes, que funcionarán como una suerte de "taxis" espaciales.

Crew Dragon has separated from Falcon 9’s second stage and is on its way to the @space_station for its first operational mission! Autonomous docking tomorrow at ~11:00 p.m. EST pic.twitter.com/GCeLEyTjZe