Steve Wozniak sí ve a Colombia como el próximo Sillycon Valley

A lo largo de su mandato, así como lo hizo cuando era candidato, el presidente Iván Duque repitió varias veces que Colombia será el próximo ‘Silicon Valley’ (zona tecnológica de California) de Latinoamérica.

Aunque esta afirmación generaba críticas entre sus detractores, quienes le recordaban las inmensas brechas tecnológicas que hay en Colombia, así como las deficiencias en desarrollo de tecnología de varias entidades del estado, este miércoles esta idea de Duque recibió un fuerte espaldarazo.



Durante la inauguración de Colombia 4.0, Steve Wozniak, cofundador de Apple, afirmó que Colombia podría convertirse en el próximo Silicon Valley de América Latina, gracias al desarrollo tecnológico que ha presenciado en sus visitas al país.

“Todo mundo me pregunta en dónde podría ser el próximo Silicon Valley, pienso en América Latina y me refiero a Colombia, porque he tenido la oportunidad de ver cómo las personas utilizan la tecnología para avanzar. Lo creo de corazón”, sostuvo el filántropo y empresario en charla con el presidente.

Entre tanto, Duque, destacó que Colombia se ha venido posicionando como un referente de la industria TIC. Lo dicho por el mandatario se evidencia en que, por ejemplo, según datos de la Cámara de Comercio de Bogotá para el 2019 existían más de 10.264 empresas registradas en el sector de las Industrias Creativas y de Contenidos, con alrededor de 48.000 empleos generados.

“Si estamos formando 100 mil programadores, si estamos desarrollando un ecosistema donde las empresas, los startups tecnológicos no pagan impuesto de renta durante los primeros años, siempre y cuando haya un mínimo de inversión y un mínimo de empleos; y cuando hemos logrado que la inversión extranjera no minero energética crezca 196 por ciento en estos cuatro años, es porque hoy Colombia tiene que posicionarse, no solamente como un espacio para la tecnología, sino como el país líder en la ‘SosTECnibilidad’, donde la agenda ambiental y la cuarta revolución industrial se den la mano y nos permitan a nosotros triunfar como nación”, resaltó Duque.

Durante la charla, el cofundador de Apple extendió una invitación a los emprendedores colombianos para que continúen trabajando duro y posicionando al país como líder tecnológico. “Mostrarle al mundo que tus ideas van a llegar al punto de producir algo, significa que realmente eres de las pocas personas que lograrán el éxito”, resaltó el empresario.