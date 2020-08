Taxis SeaBubbles que 'vuelan' sobre el agua podrían operar en 2021

Como una especie de alas inmersas, los "foils" mantienen al barco por encima del agua unos 50 centímetros sobre las olas, gracias a la velocidad. "Eso causa una reducción de 30% a 40% del frenado", explica el empresario.

Thébault apuesta por una producción inicial de 50 vehículos. Ya fueron encargados Nueve SeaBubbles, afirma.

Thébault destaca el interés de ciudades como "Dubái, Venecia, Zúrich, París...", y espera vender las 50 primeras unidades "antes del fin de este año".

