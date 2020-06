¡Tenga cuidado! Revelan nueva estafa con la que secuestran su cuenta de WhatsApp

Con el paso de los años WhatsApp ha tenido que fortalecer su seguridad, para así proteger la privacidad de sus millones de usuarios. Pese a que la plataforma ofrece un sólido sistema de encriptación de extremo a extremo, los criminales han diseñado diferentes tipos de estafas para robar datos o secuestrar las cuentas de las personas.

Generalmente los criminales crean una serie de engaños, para utilizar a las víctimas como la llave que les brinda acceso a sus datos privados.

Recientemente la prensa internacional ha revelado una estafa que está dirigida a atacar a los usuarios de WhatsApp. En dicho engaño los delincuentes se hacen pasar por el servicio técnico de la popular aplicación de mensajería instantánea, para pedir las claves de verificación de los usuarios ante la supuesta alerta de una violación de privacidad.

De acuerdo a la información revelada por el portal WABetaInfo, reconocido por filtrar novedades e información sobre la plataforma de mensajería, un usuario recibió un mensaje directo desde una cuenta que posee el logo de WhatsApp y que se identifica como un supuesto soporte técnico de la aplicación.

En ese mensaje los delincuentes intentan convencer a la víctima de que la seguridad de su cuenta ha sido violada, pues se ha registrado un supuesto "registro de una cuenta" con el número de teléfono de la victima. De igual manera, los estafadores aseguran que no se ha podido establecer si el inicio de sesión fue legítimo o no.

This is #FAKE. WhatsApp doesn't message you on WhatsApp, and if they do (for global announcements, but it's soooo rare), a green verified indicator is visible.

WhatsApp never asks your data or verification codes.@WhatsApp should ban this account. 😅 https://t.co/nnOehPL8Ca