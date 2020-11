Tenga en cuenta los iPhone que se quedarían por fuera de la actualización a iOS 15

Después de superar la ola de especulaciones y rumores sobre el iPhone 12, dispositivo que recientemente lanzó Apple, ahora varios foros y la prensa internacional han comenzado a replicar una serie de versiones sobre los cambios que traería la próxima versión de iOS.

Según medios especializados, la eventual actualización de iOS 15 no estaría disponible para los teléfonos iPhone 6s, iPhone 6s Plus y iPhone SE. 'The Verifier', medio israelí, ha dicho que Apple dejaría de producir actualizaciones para estos modelos que operan el procesador A9.

En este orden de ideas, los dispositivos anteriormente mencionados solo tendrían acceso a las últimas actualizaciones que estén dirigidas para iOS 14 y a partir del lanzamiento de iOS 15 estos teléfonos solo recibirán actualizaciones de seguridad.

De tal modo que estos equipos seguirían siendo funcionales y algunos parches para corregir ciertos errores, pese a que no gozarán de las futuras novedades que ofrezca Apple para sus teléfonos inteligentes.

Cabe destacar que en la publicación de The Verifier, se establece que el lanzamiento de iOS 15 se realizará el 15 de septiembre de 2021. De igual manera, se indicó que para los Apple también estaría planeando lanzar una nueva línea de iPhone en un evento que se realizaría en primeros días de septiembre.

De acuerdo con estos rumores, el iPhone 6s, iPhone 6s Plus y iPhone SE son teléfonos que superan los seis años en el mercado y por ello Apple consideraría que no tienen las capacidades necesarias, para usar de manera optima todas las funcionalidades que tendría iOS 15

Por esta razón, la nueva versión del sistema operativo de Apple solo estaría disponible a partir de los iPhone 7, iPhone 7 Plus en adelante. Puesto que estos modelos llevan cinco años en el mercado.