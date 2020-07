Twitter inhabilita tuits de varias cuentas después de ataque masivo

Las cuentas de Twitter verificadas no han podido tuitear después del ataque que afectó a empresas como Uber y Apple, y a personalidades como Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, Barack Obama y Joe Biden, entre otros.

"Es posible que no puedes tuitear o restablecer tu contraseña mientras revisamos y abordamos este incidente", explicó la red social.

Aunque Twitter no se refirió a las verificadas, todo indica que estas son las que no pueden tuitear puesto que las que no tienen el chulo azul han seguido activas.

Lo ocurrido ha inhabilitado a cuentas de Gobierno, como el Ministerio de Salud (@MinSaludCol) o la Presidencia de Colombia (@infopresidencia), para que publiquen anuncios de medidas, por ejemplo.

Le puede interesar: Trump planea seguir bloqueando el acceso de fiscales a su declaración de impuestos

Esto sucede tan solo unas horas después de que cientos de cuentas de personalidades fueron atacadas para enviar mensajes con invitaciones de invertir en bitcoins. Incluso, empresas que se dedican a las criptomonedas también han sido afectadas. Fue lo que sucedió con Binance, que los describe como un "ataque coordinado contra la industria de las criptomonedas".

Los mensajes invitaban a consignar cierta cantidad de dinero en un enlace para duplicarlo. También había links a una supuesta billetera digital. Según explicó Ryan Mac, periodista experto en tecnología, algunas personas alcanzaron a hacer transacciones.

Este ha sido descrito como el mayor ataque que han recibido cuentas de Twitter hasta el momento. Hasta el momento se conocía de acciones contra un perfil en particular y no de forma masiva.

Por lo pronto, la red social informa que seguirá limitando los tuits y la posibilidad de hacer cambios de contraseña hasta que se solucione completamente el problema.

We’re continuing to limit the ability to Tweet, reset your password, and some other account functionalities while we look into this. Thanks for your patience.