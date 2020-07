Twitter investiga hackeo a cuentas verificadas que superó los 118.000 dólares en bitcoins

Este miércoles se conoció que varios perfiles verificados en Twitter, algunos de personalidades reconocidas en el mundo, fueron hackeados para hacer viral una estafa con la que los creadores del engaño lograron obtener más de 118.000 dólares en unas cuantas horas.

Según reportes de medios internacionales, cuentas de personalidades como Bill Gates, Elon Musk, Obama o Jeff Bezos y de empresas como Apple, Uber, fueron víctimas de los cibercriminales que montaron esta estafa masiva.

Dicho engaño consistía en usar una cuenta verificada para publicar un mensaje en nombre de los dueños de los perfiles, en donde se indicaba lo siguiente:

“Todos los bitcoins enviados a la dirección de la siguiente billetera serán enviados de vuelta por duplicado. Si envías $1.000, te devolveré $2.000. Solo durante los próximos 30 minutos”. Junto al mensaje, emitido desde varios perfiles verificados, se compartió la dirección de la billetera de bitcoins.

Pese a que en este momento no se conoce el número total de transacciones registradas en dicha billetera de bitcoins, el equipo de Eset realizó un seguimiento al caso y descubrió que en el lapso de de cinco horas se realizaron más 370 transacciones. Cifra que seguramente ascenderá con el paso de las horas.

Poco después de que el tema empezara a generar reacciones en las redes sociales, Twitter emitió un tweet en donde informó que tenían conocimiento del caso y que se estaba adelantando una investigación para establecer las medidas a tomar.

We are aware of a security incident impacting accounts on Twitter. We are investigating and taking steps to fix it. We will update everyone shortly.