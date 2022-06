Twitter y sus nuevas actualizaciones para tener conversaciones 'sanas' en la plataforma

Twitter se ha convertido en el lugar en el que los diferentes usuarios utilizan la plataforma para expresar, compartir y debatir diferentes ideas. Además, se ha utilizado para compartir historias y conectar con personas de todo el mundo, para hablar sobre los temas más importantes del mes, como la celebración del orgullo gay.

“Durante 16 años, Twitter ha sido testigo de conversaciones poderosas para la comunidad, la cual, a través de Tweets, hilos, videos y fotos, ha alzado la voz en pro del orgullo, la diversidad y la igualdad”, destacaron.

Sin embargo, en pro de cuidar la salud de la conversación, se ha convertido en una prioridad para la compañía y, por ello, “queremos compartir cinco herramientas que le permitirán tener el control de sus conversaciones”, indicaron.

Configuración

En primer lugar está la configuración de la conversación, allí los usuarios podrán tener más control acerca de las conversaciones que se inicien y las que elijan.

Para aplicar esta configuración, antes de publicar el tweet, puede pulsar en cualquier persona, responder y escoger entre las distintas opciones.

Todos: es la opción predeterminada actual y significa que todos podrán continuar respondiendo, si la cuenta es pública. Si sus tweets están protegidos, significa que solo las personas que lo siguen podrán responder.

Personas que sigues: quiere decir que podrá tener respuestas de las personas a las que sigue, además de aquellas que menciona en el tweet.

Solo las personas que mencionas: podrán responder únicamente quienes menciona en el tweet.

También podrá cambiar quién puede responder a su Tweet en mitad de una conversación (es decir, aún cuando el tweet ya esté publicado).

“Tenga en cuenta que cuando publique el tweet, las personas sabrán que limitó quién puede responder, ya que el icono de respuesta estará en gris para aquellas personas que no puedan responder, aunque igual podrán interactuar con su 'tweet' haciendo 'retweet', 'retweet con comentario', compartiendo, y dando 'Me gusta'”, indicaron. ¿

Silenciar

Entre otras de sus opciones, también está la opción de silenciar, “si quiere permanecer conectado con algunas personas o perfiles de Twitter, pero no desea ver todos sus tweets, siempre puede silenciar una cuenta en la plataforma y así, sus Tweets no aparecerán en su cronología”, destacaron.

Además, esas cuentas no sabrán que las silencio y seguirá recibiendo notificaciones en caso de que lo mencionen en sus Tweets, así como podrán enviarle ‘mensajes directos’.

“Recuerda que también puede silenciar palabras, oraciones, emojis o Hashtags, lo que le dará aún más control sobre su experiencia en Twitter”, mencionó.

Bloquear

Por otro lado, en caso de ya no quiera que una cuenta interactúe con la suya, podrá bloquearla permanentemente, para que ya no le aparezcan sus publicaciones y que a la otra persona tampoco le aparezcan sus tweets.

“Ten presente que a quien bloquee, ya no podrán ver la información de su perfil (Tweets, seguidores, personas a las que sigues, listas y sus Me gusta), siempre y cuando tengan una sesión abierta de Twitter. Así mismo, dejará de recibir notificaciones de esas cuentas y ya no verás sus Tweets en su Cronología”, indicó.

Sin embargo, si la persona entra a su perfil, le aparecerá la notificación de que lo bloqueo.

Círculo de Twitter

Otras de las características de la plataforma, es que está probando el 'Círculo de Twitter', una nueva herramienta que permite que las personas envíen tweets sólo a un grupo selecto de hasta 150 personas, quienes podrán ver, responder e interactuar con el Tweet.

Actualmente, el 'Círculo de Twitter' solo está disponible para un número limitado de personas de todo el mundo en su versión web y para dispositivos móviles de iOS y Android.

Forme parte de las comunidades

Comunidades, es otra de las herramientas de Twitter que mejora su experiencia en la plataforma y se conecta con personas que se sienten tan atraídas, como usted, por ciertas temáticas.

“Son creadas por las personas en Twitter y cuentan con moderadores que promueven conversaciones relevantes y divertidas, que también velan por el cumplimiento de las reglas de la plataforma”, mencionaron,

Si quiere ser parte es importante tener en cuenta que:

Su cuenta sea pública, y si desea unirse, deberá recibir una invitación de un moderador u otro participante de la Comunidad.

Además, existen algunas Comunidades que cuentan con membresía abierta, lo que quiere decir que puede unirse sin necesidad de una invitación.

Una vez que se convierte en miembro, ya puede empezar a twittear allí. Los tweets que publique en la Comunidad solo serán visibles en la Cronología de la Comunidad y la de los miembros de esta, no para sus seguidores.

“Este mes es perfecto para decir #NosotrosPertenecemos y alzar la voz para festejar el amor y el #Orgullo LGBTQIA+. Celebra en grande, y ahora que conoces estas herramientas para cuidar de la salud en Twitter, sácale provecho al máximo a la plataforma ¡No esperes más y únete a la conversación!”, finalizó la plataforma.