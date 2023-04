Pero todo cambió este sábado 22 de abril. Muchos de los que dejaron claro que no estaban dispuestos a pagar la suscripción vieron que sus chulos azules eran restablecidos, pero con el aviso que dicen que están suscritos a Twitter Blue: "This account is verified because they are subscribed to Twitter Blue and verified their phone number" (Esta cuenta está verificada porque está suscrita a Twitter Blue y verificó su número telefónico).

Y en vista de que vieron ese aviso, reiteraron que no están pagando nada. Ese es el caso del actor Jason Alexander, famoso por su papel de George Costanza en 'Seinfeld': "Amigos me han dicho que mi marca azul de verificado fue restaurada. No sé por qué, no he pagado nada, no di mi número".