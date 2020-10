Viajes en el tiempo ¿Qué tan cerca estamos de ir al pasado o al futuro?

¿Qué haría usted si pudiera viajar al futuro o retroceder el tiempo? Seguramente es una pregunta recurrente para algunas personas que han visto cómo lo hacen en las películas de ficción.

Pero, ¿sería esto posible en la vida real? Para responder a esta pregunta, en HIPERDATA hablamos con José Luis Fernández Barbón, doctor en física teórica de la Universidad Autónoma de Madrid, quien nos despeja algunas dudas.

Para el experto, los viajes en el tiempo que normalmente vemos en las películas o series son parte de la ficción, no obstante, eso no quiere decir que no existan algunas versiones que están permitidas por las leyes de la física tal como las conocemos ahora.

Y aunque la humanidad todavía no contempla alguna situación de estas características, lo que sí es posible -por ahora- es viajar más rápido al futuro de lo normal, lo anterior mediante el uso de un reloj.

Dice Fernández, quien también se desempeñó como investigador en la Universidad de Princeton, que se podría viajar al futuro, por ejemplo, si dos personas sincronizan sus relojes en un momento específico.

Así, las personas podrían realizar diferentes operaciones con estos objetos, de tal manera que después de un tiempo dejen de estar sincronizados; algo así como si uno de ellos se dedicara a dar vueltas rápidamente, muy cerca a la velocidad de la luz y entonces su reloj y todos sus procesos vitales irían más lento.

La otra opción sería acercarse a un agujero negro; es decir, si una persona se desplaza a una zona donde hay un campo gravitacional muy fuerte ocurriría un efecto parecido porque los relojes van más lentos cuando están en estos espacios.