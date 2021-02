[Video] NASA reveló primer video de la llegada del Perseverance a Marte

La agencia espacial estadounidense, la NASA, divulgó el lunes el primer audio de Marte, un leve sonido de viento captado por el róver Perseverance, así como el primer video de la llegada del vehículo al planeta rojo.

Un micrófono dejó de funcionar durante el descenso, pero el róver fue capaz de captar audio una vez que ya estaba detenido sobre la superficie.

Scan this image for the various pieces of my landing system, which did their jobs perfectly before coming to rest on Mars. Teams of experts poured years of work into each one. My safe landing is what tells you they nailed it.https://t.co/g1QIh0xIqZ

