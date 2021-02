[Video] Perseverance: Esta es la primer imagen que tomó de Marte

La NASA sigue avanzando en su misión por llevar humanos a otros planetas. Este jueves 18 de febrero, tras un viaje de siete meses, el rover Perseverance aterrizó con éxito en Marte y poco después envió la primera fotografía desde la superficie.

En la imagen se ve el cráter de Jezero. Así lo explicó la colombiana Diana Trujillo, que fue la encargada de narrar la transmisión en español de la Nasa. Trujillo, además, es parte fundamental de la misión Perseverance, pues participó en el diseño y examinó el brazo robótico del rover.

And another look behind me. Welcome to Jezero Crater. #CountdownToMars pic.twitter.com/dbU3dhm6VZ