Whatsapp bloqueará cuentas de usuarios que usen WhatsApp Plus

Pese a la polémica que enfrentó a durante los primeros días del 2021, WhatsApp continúa siendo una de las principales herramientas de comunicación para millones de personas en el mundo.

La aplicación de mensajería instantánea continuamente lanza actualizaciones que incorporan nuevas funciones a la plataforma, sin embargo, un buen número de usuarios decide utilizar modificaciones no oficiales para agregar otras funciones a WhatsApp.

Mire acá:

La mayoría de estos 'mods' no oficiales ofrecen funciones como la posibilidad de que los contactos no sepan cuando se lee un mensaje, o poder ver el estado de conexión de los contactos, programar el envío de mensajes, eliminar la fecha y hora cuando de mensajes copiados o poner colores a los chats.

Aunque en algunos el uso de estas modificaciones no termina generando problemas para los usuarios, emplear estas plataformas siempre representa un riesgo porque generan una brecha de seguridad que puede ser un usada por hackers dedicados a secuestrar cuentas de WhatsApp.

Vea acá: CPI halla culpable a niño soldado convertido en señor de la guerra en Uganda

De hecho, muchos usuarios ignoran es que el uso de este tipo de modificaciones pueden causar que la plataforma bloquee de manera temporal o definitiva, la cuenta del usuario que emplea aplicaciones que no son oficiales de WhatsApp.

Cabe recalcar que la plataforma de mensajería ya ha sido muy clara con sus sanciones en contra de las personas que utilicen las plataformas WhatsApp Plus, GB WhatsApp, u otras aplicaciones similares. De acuerdo con lo el blog oficial de la app, los usuarios que instalen esta aplicaciones corren el riesgo de sufrir un bloqueo de su cuenta, por utilizar modificaciones no autorizadas.

"Las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son versiones alteradas de WhatsApp. Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad".

Lea acá: Estos serán los 20 participantes de MasterChef Celebrity 2021

De igual manera, WhatsApp recomienda a las personas que utilizan WhatsApp Plus o GB WhatsApp, guardar su historial de chats y eliminar dichas aplicaciones de su teléfono.

¿Qué hacer si WhatsApp yo bloqueó su cuenta?

Normalmente la aplicación genera una notificación antes de que se ejecute le suspensión de una cuenta. Posteriormente el usuario verá que en la plataforma aparece el siguiente mensaje:

"Tu número de teléfono está suspendido en WhatsApp. Contacta con Soporte para recibir ayuda."

Mire también: Yina Calderón publicó TBT de cuando era adolescente

En caso de que el usuario vea en su dispositivo dicho mensaje, es importante que envíe un correo al soporte de WhatsApp. Una vez enviado el mensaje, la plataforma evaluará el caso del usuario y le notificará las acciones a tomar para levantar el bloqueo a su cuenta.