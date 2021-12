WhatsApp: celulares en los que no serviría la app desde 2022

Celulares iPhone que se quedan sin WhatsApp en 2022

- Apple iPhone SE (16GB)

- Apple iPhone SE (32GB) - Apple iPhone SE (64GB)

- Apple iPhone 6S (128GB)

- Apple iPhone 6S (16GB)

- Apple iPhone 6S (32GB) - Apple iPhone 6S (64GB)

- Apple iPhone 6S Plus (128GB)

- Apple iPhone 6S Plus (16GB

- Apple iPhone 6S Plus (32GB)

- Apple iPhone 6S Plus (64GB)