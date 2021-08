WhatsApp dejará de funcionar en algunos dispositivos desde noviembre de 2021

Mire también: Gregorio Pernía aparece en video diciendo que vacunas son plan de Bill Gates y los Illuminati

¿Por qué WhatsApp deja de dar soporte a estos dispositivos?

Desde hace un par de años la popular aplicación de mensajería instantánea, ha explicado que esta medida se toma en función de las nuevas tecnologías que se incorporan a la plataforma, las nuevas versiones de Android e iOS que han salido con el paso del tiempo.

En las actualizaciones de los sistemas operativos se incorporan mejores y más potentes funciones que se ajustan a las nuevas tecnologías que poseen los dispositivos que continuamente aparecen en el mercado. Por lo tanto, los modelos más antiguos carecen de la potencia para poder soportar las exigencias que demandan las nuevas versiones de iOS y Android.

Puede leer: Chris Carpentier abre negocio en Bogotá, esto vale un plato en su nuevo restaurante

¿Qué pasa si sigue usando WhatsApp en estos teléfonos?

Tenga en cuenta que al usar un smartphone que no cuenta soporte para la app, el dispositivo se convierte en un equipo vulnerable a los ciberataques. Esto se debe a que la empresa no creará más actualizaciones para corregir las fallas de seguridad que pueda tener la versión de WhatsApp para dichos teléfonos, por lo tanto las vulnerabilidades no serán corregidas.

De modo que los datos personales, videos y fotos que el usuario comparte en la app, podrían quedar expuestos a personas malintencionadas.