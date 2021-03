WhatsApp dejará de funcionar en algunos modelos iPhone: Estos son

WhatsApp ha anunciado que próximamente su aplicación dejará de funcionar para los modelos de iPhone que no cuenten con iOS 10 o una versión posterior. Por esta razón la marca aconsejó a los usuarios del smartphone de Apple actualizar su dispositivo a la versión de iOS mas reciente posible.

En una publicación en su blog oficial la plataforma indicó que para lograr una "mejor experiencia", es recomendable emplear la "versión de iOS más actualizada en su iPhone".

"No restringimos de forma explícita el uso de dispositivos liberados o desbloqueados. Sin embargo, debido a los cambios en la funcionalidad del dispositivo causados por estas modificaciones, no podemos ofrecer soporte si el iPhone tiene una versión modificada del sistema operativo", precisó la marca en su publicación.

Cabe recordar que el año pasado WhatsApp ya había advertido que dejaría de brindar soporte para los iPhone que contaran con los iPhone con iOS 9 o versiones anteriores. Los usuarios que no cumplieran con este requisito podrían seguir empleando el servicio, pero eventualmente perderían funcionalidades y la app sería más vulnerable a ciberataques.

Entre los iPhone que no podrían acceder a las últimas actualizaciones de WhatsApp están

iPhone 4s

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

¿Cómo saber qué versión iOS tiene su iPhone?

Para identificar qué versión del sistema operativo está instalada en el dispositivo es necesario ir a 'Configuración', luego pulsar en 'General' y elegir la opción 'Información'. Tras realizar estos pasos en pantalla aparecerá la versión de iOS que posee el teléfono, junto a otros datos del equipo.

¿Equipos Android en que dejará de funcionar WhatsApp?

En su momento la app anunció que los teléfonos con sistema operativo Android 2.3.7 o una versión anterior, ya no cuentan con soporte y el servicio en la plataforma no es estable. De hecho, las actualizaciones de la plataforma ya no son compatibles con este sistema.