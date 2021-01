WhatsApp empieza a enviar actualizaciones en pestaña de estados

Los cambios de WhatsApp

El pasado 7 de enero WhatsApp anunció que los dispositivos que no aceptaran sus nuevos términos y condiciones tendrían el servicio hasta el 8 de febrero. La noticia y la amenaza con el plazo molestaron a miles de personas, sobre todo porque las políticas renovadas implican autorizar a WhatsApp a usar los datos de usuario (excepto los mensajes privados) con las otras aplicaciones de Mark Zuckerberg (Facebook e Instagram) para temas comerciales, como anuncios publicitarios.

Ante esta noticia, muchos decidieron cambiarse a servicios como Signal y Telegram, que al parecer ofrecen mayor protección para los datos. Telegram, por su parte, experimentó un crecimiento súbito de usuarios activos y superó los 500 millones.

En contexto: ¿Se va de WhatsApp? Lo que debe tener en cuenta al usar otra app

Posteriormente, WhatsApp decidió echarse para atrás, no con el cambio de políticas, sino con el plazo: lo extendió hasta el 15 de mayo de 2021. De nuevo, la aplicación insistió en que no lee los mensajes privados y que la nueva fecha era para que las personas entendieran mejor los nuevos términos y condiciones. Eso sí: reiteró que la actualización es para las personas interesadas en hacer negocios por WhatsApp. Sin embargo, el temor sobre el uso de la información personal no cesa.