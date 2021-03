WhatsApp: ya puede usar las reacciones de Facebook y sus chats

No hay duda de que WhatsApp continúa estando en el podio de las plataformas de comunicación más utilizadas al rededor del planeta, pese a que al principio de año hubo una migración de usuarios a otras aplicaciones el servicio de mensajería instantánea de Facebook ostenta más 2000 millones de usuarios en el mundo.

Sin duda alguna, entre las principales estrategias del servicio para ganar usuarios es la permanente incorporación nuevas funciones en la plataforma. Continuamente la app lanza actualizaciones que incluyen nuevas opciones o mejoras en las funciones que ya posee la app.

Mire además: Tras fallo judicial, conservadores tendrían que reemplazar curul en Concejo de Medellín

De hecho, hace un par de semanas se conoció que la app estaría planeando agregar una opción que permita acelerar la velocidad de reproducción de audios y ahora se está hablando de llegada las reacciones de Facebook a los chats de WhatsApp Web.

Esta nueva funcionalidad permitirá marcar con un 'me gusta', 'me enorgullece', 'me encanta', 'risa', '¡yuju!', 'sorpresa', 'tristeza' o 'enfado', los mensajes de una conversación.

Consulte además: Alemania se salvó: la FIFA no lo sancionará por su mensaje de Derechos Humanos

¿Cómo activar activar las reacciones de Facebook en WhatsApp Web?

Para poder usar esta herramienta es necesario seguir los siguientes pasos: