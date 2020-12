Pantalla AMOLED de 6,81" de primera categoría + 2K de cuádruple curvatura = clasificación DisplayMate A+

Con un panel AMOLED cuádruple curvado de 6,81" y una resolución WQHD+ de 3200×1440, Mi 11 cuenta con una de las pantallas de mayor calidad de la industria, que asegura que cada detalle gráfico sea totalmente visible. Además, esta pantalla está hecha del nuevo material emisor de luz E4 que ofrece un brillo máximo de 1.500 nits, lo que significa que incluso la luz solar más brillante no será un obstáculo a la hora de disfrutar de los detalles más imperceptibles de todas las fotos y videos.

El Mi 11 soporta una frecuencia de refresco de 120Hz y una frecuencia de muestreo táctil ultra alta de 480 Hz. Además, también ofrece una pantalla a color ultra alta casi primaria con un JNCD de 0,38. El nuevo algoritmo de calibración de color desarrollado por Xiaomi hace que la pantalla sea más precisa. Para una experiencia de uso aún mejor, Mi 11 utiliza el nuevo y actualmente más resistente Corning® Gorilla® Glass Victus™, con una mejor resistencia a los arañazos y a las caídas que protege la pantalla del desgaste y de las caídas accidentales, lo que permite a Mi 11 confiar menos en las cajas y pantallas de protección.

Mi 11 ofrece una de las mejores pantallas del mercado que ha recibido la calificación A+ de DisplayMate, la principal institución de revisión de pantallas profesionales del mundo.

Cámara de 108MP 8K: increíble fotografía computarizada y avances en el modo nocturno

Mi 11 incorpora una cámara principal de 108MP 8K de calidad profesional con un sensor de imagen grande de 1/1,33" con soporte OIS, lo que le permite ofrecer una calidad de imagen muy alta. Apoyada por la tecnología de pixelado, Mi 11 permite a los usuarios capturar imágenes espectaculares sin sacrificar la calidad visual, incluso bajo condiciones de luz muy limitadas. Además, la cámara de 123° de ángulo ultra ancho y las lentes macro de teleobjetivo de 50mm hacen posible que los usuarios puedan dar rienda suelta a su lado creativo experimentando con la vista panorámica de Mi 11 para escenarios que incluyen fotografía de paisaje, de grupo o macro.

Además de las magníficas características de su hardware de cámara, Mi 11 también cuenta con múltiples soluciones de software de vídeo creativo incorporado. Las potentes capacidades de fotografía computacional refuerzan los excelentes componentes de hardware que permiten a Mi 11 utilizar algoritmos especiales para la toma de fotografías y la captura de vídeo para mejorar el brillo y la calidad de la imagen.

El nuevo Mi 11 viene con filtros de video diseñados por el jefe de color en Digital Domain que abarcan varios estilos ampliamente utilizados en la industria del cine, lo que permite a los usuarios de Mi 11 capturar sus propios videos con un profundo efecto de película. Además, los usuarios ahora pueden capturar sus mejores momentos con un efecto de zoom alucinante popularizado por Alfred Hitchcock, congelar el tiempo, así como otros efectos de video de calidad cinematográfica con solo un clic.

Potente batería de 4.600 mAh en un cuerpo delgado y liviano de 8.06 mm

Con Mi 11, Xiaomi optimizó el diseño de numerosos componentes para ofrecer un dispositivo ligero y delgado que no compromete la potencia y la funcionalidad. El peso ligero y el cuerpo delgado del teléfono lo hacen cómodo de sostener. A pesar de ser extremadamente delgado y liviano, Mi 11 no solo no reduce la experiencia funcional, sino que también incluye una potente batería de 4600mAh para garantizar una duración de la carga durante todo el día.

Este smartphone es compatible con Mi TurboCharge 55W de carga de flash por cable que puede cargar completamente el dispositivo en sólo 45 minutos*, así como 50W inalámbrico - el más rápido en cualquier dispositivo producido en masa - que puede cargar la batería del teléfono en solo 53 minutos*. Los usuarios también pueden acudir al rescate de sus amigos con la carga inalámbrica inversa de 10 W.

Teniendo en cuenta los esfuerzos de protección del medio ambiente, la versión estándar que estará disponible de Mi 11 en China ya no estará equipada con un cargador incorporado, mientras que la versión de paquete vendrá con un cargador separado de 55W GaN (ambas versiones se ofrecen al mismo precio) permitiendo a los usuarios elegir según sus necesidades.

Además, el Mi 11 está equipado con altavoces dobles y ofrece SONIDO DE HARMAN KARDON. La opción de compartir Bluetooth permite a los usuarios conectar dos auriculares Bluetooth al mismo tiempo, para poder escuchar la misma música y ver las mismas películas con sus seres queridos durante los viajes de larga distancia o en otros escenarios.