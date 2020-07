Ya puede autodestruir mensajes en los chats de WhatsApp

Desde que inició el 2020, WhatsApp ha lanzando varias actualizaciones para mejorar su seguridad y para ofrecer nuevas funciones para sus usuarios. De hecho, una de las novedades más relevantes que recientemente llegó a la app fueron los stickers animados.

Sin embargo, esa no es la única novedad que los usuarios de la plataforma están esperando desde hace varios meses. Tiempo atrás la prensa internacional había reportado que WhatsApp estaría desarrollando una función que permite que los mensajes que autodestruyen, dicha función se incorporaría a la plataforma mediante una actualización.

Esta opción permitiría que el usuario pueda configurar qué mensajes de un chat se pueden eliminar de manera automática, tras cierto tiempo de haber sido leídos. De este modo las personas podrán aumentar la seguridad de los contenidos que comparten en sus conversaciones.

Ahora una publicación de 'Wabetainfo', portal especializado en filtrar novedades sobre la popular aplicación de mensajería instantánea, indica que esta novedad ya se encuentra disponible en la versión de beta de WhatsApp para Android.

New WhatsApp for Android 2.20.195.13 web release is available now!https://t.co/3Hi4Cx4kMp#WhatsApp #Android #Bot